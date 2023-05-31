توافق سياسي على ترشيح جهاد أزعور لرئاسة لبنان

توافقت المعارضة مع "التيار الوطني الحر" في لبنان، على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية اللبنانية، خلفًا للعماد ميشال عون.

وأكد سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" أن "التفاهم حُسِم وتم الاتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل على اسم جهاد أزعور".

وقال: "وصلنا من باسيل إبلاغه القوى المشاركة في الاتصالات موافقته على أزعور.. لكن القضية لا تتوقف هنا، والمفاوضات تتطوَّر إلى الأمام".

وأضاف في مقابلة مع "الأخبار" اللبنانية، أن "التيار أبلغ قوى المعارضة التزامه بهذا الترشيح"، مستدركًا بالقول إن "المفاوضات لا تزال مستمرة للبحث في إستراتيجية ما بعد الاتفاق".

وأردف جعجع: "أزعور سيحوز أكثر من 65 صوتًا مع أصوات التيار الوطني الحر"، مستبعدًا أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب، "لأن مرشح محور الممانعة لن يحصل على أكثر من 55 صوتًا"، حسب قوله.

واستبعد السياسي اللبناني أيضًا أن "يلجأ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الورقة البيضاء؛ لأن رئيس الحزب وليد جنبلاط هو مَن سمّاه".

ورفض جعجع تصنيف أزعور "مرشحًا للقوات أو مرشح تحد"، مضيفًا: "هو مرشح حيادي، وكان للقوات مرشحون، لكننا وافقنا عليه من باب تحمُّل المسؤولية".

وشدَّد رئيس "القوات اللبنانية" أن أزعور "ماضٍ في ترشيحه وهو ليس ضد أحد، بل مرشح الإصلاح".