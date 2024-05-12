القبض على صحفيين ومحامية بارزة في تونس بسبب تصريحاتها عن المهاجرين
أفاد شهود بأن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين، أمس السبت، وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة معروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيّد، وذلك تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات متلفزة عن المهاجرين، ثم اعتقلت الشرطة لاحقا صحفيين اثنين.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولة في نقابة الصحفيين قولها إن "الشرطة اعتقلت برهان بسيس ومراد الزغيدي، وهما مقدما برامج بإذاعة آي.إف.إم. ولم يعرف على الفور سبب اعتقالهما".
وتفاقم هذه الخطوة مخاوف المعارضين من نهج أكثر تشددا وتضييقا على الحريات بشكل متزايد قبل انتخابات رئاسية متوقعة هذا العام.
وتنفيذ "بطاقة الاستدعاء" ضد الدهماني جاء بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني مؤخرا إن "تونس بلد لا يطيب فيه العيش"، وذلك تعليقا على خطاب للرئيس ذكر فيه أن تدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى للبقاء في تونس أمر يثير الريبة حول أهدافه ومن يقف خلفه.
واستدعى قاضي التحقيق، الدهماني بشبهة "نشر شائعات والمساس بالأمن العام" إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.