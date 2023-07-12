أمر قضائي بإيقاف بعض مواد الموازنة الجديدة في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، أمرًا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة التي أقرها البرلمان لثلاثة الأعوام المقبلة.

وسيستمر إيقاف تنفيذ مواد الموازنة في القرار الجديد، لحين البت في الدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب في وقت سابق إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد لعدم دستوريتها وإبطالها.