إسرائيليون يطردون بن غفير من حفل تأبين ويصفونه بـ"المجرم" (فيديو)

نادى إسرائيليون بطرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من حفل تأبين جنود قتلوا في غزة، في مدينة أسدود القريبة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن أهالي الجنود القتلى حاولوا منع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم في الحفل.

وصاح متواجدون في الحفل موجهين كلامهم لبن غفير أثناء تواجده قرب المنصة: "اخرج من هنا أيها المجرم!"، "مجرم ماذا تفعل هنا؟".