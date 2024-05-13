إسرائيليون يطردون بن غفير من حفل تأبين ويصفونه بـ"المجرم" (فيديو)
نادى إسرائيليون بطرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من حفل تأبين جنود قتلوا في غزة، في مدينة أسدود القريبة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن أهالي الجنود القتلى حاولوا منع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم في الحفل.
وصاح متواجدون في الحفل موجهين كلامهم لبن غفير أثناء تواجده قرب المنصة: "اخرج من هنا أيها المجرم!"، "مجرم ماذا تفعل هنا؟".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن مناوشات وقعت خلال الحفل بين عدد من الموجودين بسبب وجود بن غفير.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواقف حادة من قبل أوساط عديدة على خلفية الحرب في غزة وارتفاع عدد الجنود القتلى إلى جانب الفشل بإنقاذ الرهائن المحتجين هناك رغم مرور أكثر من 7 أشهر على هجوم الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.