لماذا تخشى إسرائيل إعادة سكان غزة إلى شمال القطاع؟

وصفت مصادر إسرائيلية شرط حركة حماس الفلسطينية، بإعادة سكان القطاع النازحين من الشمال إلى ديارهم، بأنه "الأصعب" الذي وضعته الحركة للمضي في مفاوضات صفقة الأسرى، مؤكدة أن هذا الشرط على رأس الشروط التي تعارضها إسرائيل.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن حماس كانت قد سلمت الوسطاء قائمة بالمطالب التي وصفتها إسرائيل بـ"المبالغ فيها"، وأن شرط إعادة الغزِّيين إلى الشمال هو الأصعب، مقارنة حتى بشرط إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتعمل إسرائيل حاليًا على تمهيد طريق، يبلغ طوله 6.5 كيلومتر، وبعرض 300 متر، سيربط غرب القطاع بشرقه ويشطره إلى نصفين، شمالي وجنوبي، وسوف يشهد تسيير دوريات عسكرية على مدار الساعة، وكل ذلك بغرض منع الغزِّيين جنوبي هذا المحور من التوجه شمالًا.

مغزى شرط حماس

ووفق القناة، تطالب حماس بعودة السكان وسحب جميع القوات الإسرائيلية من هذا المحور الذي يشطر القطاع إلى نصفين، أي أنها تطالب عمليًا بوقف مشروع عوَّلت عليه إسرائيل لمنع عودة الغزِّيين إلى ديارهم في الشمال في هذه المرحلة.

وأوضحت أن طلب حماس قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يُظهِر كيف تفكر الحركة، وفي الوقت ذاته مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في قبول فكرة عودة السكان، التي تعد من النواحي العملية ضربة للإنجازات التي تحققت.