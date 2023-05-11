الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية في "الجهاد الإسلامي"

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن عضو المجلس العسكري لها، ومسؤول الوحدة الصاروخية، علي حسن غالي، قتل في هذا القصف.

ويعتبر غالي، أحد أبرز المسؤولين العسكريين في "سرايا القدس" وهو الذي تنسب إليه إسرائيل تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، كما سبق أن نجا من محاولة اغتيال خلال جولة تصعيد سابقة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، عملية "السهم الواقي" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، فجر الثلاثاء، باغتيال ثلاثة من القادة العسكريين للحركة، قبل أن تبدأ جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل على إثر هذه الحادثة.