مسؤول: الجيش الإسرائيلي يجدد حصار مستشفى الأمل ويطالب بإخلائه فورا

قال المسؤول الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر في غزة رائد النمس، إن الجيش الإسرائيلي أعاد حصار مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، وطالب الكادر الطبي والمرضى والنازحين بضرورة الإخلاء الفوري.

وشدد النمس على ضرورة وجود طواقم من المؤسسات الدولية تشرف على عملية الإخلاء، لمنع تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي وعمليات التنكيل بحق المدنيين.

وأضاف النمس في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار وقذائف الدبابات تجاه أي هدف يتحرك في محيط المستشفى أو في الساحة الخارجية، فضلًا عن القصف المكثف لمحيط المستشفى بالطائرات الحربية.

وتابع أنه يتواجد داخل المستشفى المئات من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين في أوضاع إنسانية قاسية، لا سيما وأنهم في دائرة الاستهداف بالقتل والتجويع من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضح، أن الجيش الإسرائيلي طلب عبر مكبرات الصوت إخلاء المستشفى من جميع من فيه، وعندما حاول بعض النازحين الخروج من البوابة الشمالية للمستشفى أطلقت الرشاشات الآلية النار تجاههم وأصابت ثلاثة منهم بجراح خطيرة.

ولفت النمس إلى أن "ما يتعرض له مستشفى الأمل بخانيونس يشبه إلى حد كبير ما حدث وما زال يحدث لمجمع الشفاء الطبي عندما أعاد الجيش الإسرائيلي اقتحامه وإعدام عدد من النازحين والمرضى بداخله واعتقال المئات، فضلًا عن إخلائه قسرًا وتدمير عدد من المباني تدميرًا كاملًا".