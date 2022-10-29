العراق.. جدل بعد استخدام "مضاد طائرات" احتفالًا بتسلم وزير لمنصبه
أثارت احتفالات أقارب وزير الصناعة العراقي الجديد، خالد بتّال، بعد تسلمه منصبه، جدلًا واسعًا في البلاد، إثر استخدامهم أسلحة ثقيلة بهذه المناسبة.
وكانت حكومة محمد شياع السوداني نالت، يوم الخميس، ثقة البرلمان العراقي، وتسلّم على إثرها "بتال" حقيبته رسميًا، ما دفع أقرباءه للاحتفال بشكل لافت.
وأظهرت مقاطع مرئية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أقارب الوزير في محافظة الأنبار غرب البلاد، وهم يطلقون النار من أسلحة خفيفة، فضلًا عن "سلاح الأحادية" وهو رشاش ثقيل يستخدم ضد الطائرات، وذلك بهدف التعبير عن فرحهم.
وطالب نشطاء بإيقاف مطلقي العيارات النارية، والوقوف ضد هذه التجاوزات.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتسلّم فيها "بتّال" منصب وزير، إذ إنه كان وزيرًا للتخطيط في الحكومة السابقة، عن تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.
وفي محافظة صلاح الدين، احتفل أقارب وأنصار وزير التربية الجديد، إبراهيم النامس، بإطلاق النار في منزله، ابتهاجًا بفوزه بالمنصب الجديد.
واضطر "النامس" إلى إصدار بيان، تبرأ فيه من تلك الممارسات، وأكد أنها لا تعبر عنه بشكل شخصي.
وقال إن "المقطع الذي نشر بعنوان الاحتفال بتسلمي حقيبة وزارة التربية، لا يعكس الطابع العلمي للوزارة، وهي عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة".