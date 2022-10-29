العراق.. جدل بعد استخدام "مضاد طائرات" احتفالًا بتسلم وزير لمنصبه

وطالب نشطاء بإيقاف مطلقي العيارات النارية، والوقوف ضد هذه التجاوزات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتسلّم فيها "بتّال" منصب وزير، إذ إنه كان وزيرًا للتخطيط في الحكومة السابقة، عن تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.

وفي محافظة صلاح الدين، احتفل أقارب وأنصار وزير التربية الجديد، إبراهيم النامس، بإطلاق النار في منزله، ابتهاجًا بفوزه بالمنصب الجديد.

واضطر "النامس" إلى إصدار بيان، تبرأ فيه من تلك الممارسات، وأكد أنها لا تعبر عنه بشكل شخصي.

وقال إن "المقطع الذي نشر بعنوان الاحتفال بتسلمي حقيبة وزارة التربية، لا يعكس الطابع العلمي للوزارة، وهي عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة".