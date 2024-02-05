توتر متزايد بجنوب لبنان وسط مساع غربية لفرض التهدئة

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ وقذائف هاون من لبنان باتجاه مستوطنتي برعم ودوفيف في الجليل الأعلى.

إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن تل أبيب مستعدة لحل الصراع مع ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان من خلال التفاهمات الدبلوماسية، "لكننا مستعدون أيضًا لأي سيناريو آخر".

وأشار بيان صادر عن مكتبه بعد لقائه الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين، إلى أن إسرائيل "ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية، وإزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".