حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 23 ألفًا

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الإثنين، إن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 23084 فلسطينيًّا فيما أصيب 58926.

وأضافت الوزارة أن نحو 249 فلسطينيًّا لقوا حتفهم وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.