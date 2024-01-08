حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 23 ألفًا
قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الإثنين، إن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 23084 فلسطينيًّا فيما أصيب 58926.
وأضافت الوزارة أن نحو 249 فلسطينيًّا لقوا حتفهم وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلفت إلى جانب القتلى والجرحى، دمارًا هائلًا، وأزمة إنسانية شديدة.
وتفاقمت الأزمة مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للنازحين، وانهيار المستشفيات جراء القصف والحصار الإسرائيلي، بزعم أن حركة حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.