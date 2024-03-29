لبنان.. مقتل مسؤول في ميليشيا "حزب الله" إثر غارة إسرائيلية

قُتل مسؤول في ميليشيا حزب الله اللبنانية في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، أنه قَتل مسؤولاً في وحدة الصواريخ في حزب الله.

الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، ذكرت أن غارة للطيران المسير الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخص.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر طلب عدم كشف هويته، إذ إنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام، إن القتيل هو "مسؤول في ميليشيا حزب الله".