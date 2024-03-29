لبنان.. مقتل مسؤول في ميليشيا "حزب الله" إثر غارة إسرائيلية
قُتل مسؤول في ميليشيا حزب الله اللبنانية في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، أنه قَتل مسؤولاً في وحدة الصواريخ في حزب الله.
الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، ذكرت أن غارة للطيران المسير الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخص.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر طلب عدم كشف هويته، إذ إنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام، إن القتيل هو "مسؤول في ميليشيا حزب الله".
ولم يعلق "حزب الله" بعد على هذه الضربة الإسرائيلية لكنه أعلن تنفيذ هجمات على مواقع إسرائيلية.
وأفاد مراسل في وكالة "فرانس برس" أن السيارة المستهدفة دمِّرت وتناثر حطامها في مكان قريب، مشيرا إلى أن السلطات ضربت طوقا أمنيا في المنطقة.
ويجري قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين ميلشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأثارت هذه الأعمال مخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين إسرائيل والميليشيا اللتين خاضتا حربًا مدمرة في العام 2006.