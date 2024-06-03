واشنطن: إسرائيل ستنسحب من أحياء في غزة مع إطلاق أول دفعة رهائن

أكد متحدث باسم البيت الأبيض، الإثنين، أن إسرائيل ستنسحب من المراكز السكانية في قطاع غزة، إذا وافقت حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وأطلقت الدفعة الأولى من الرهائن.

وقال المتحدث: "إذا وافقت حماس على مقترح غزة وبدأنا المرحلة الأولى فسيتم إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن وستنسحب إسرائيل من المراكز السكانية"، بحسب "رويترز".

وأعلن بايدن يوم الجمعة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من ثلاث مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.