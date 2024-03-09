"الدعم السريع" ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، موافقتها على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال في شهر رمضان. ورحبت بالقرار الأممي رقم 2724 الداعي لوقف الأعمال العدائية في شهر رمضان، مبدية أملها في إسهام القرار بتخفيف معاناة المواطنين بايصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين وبدء مشاورات جادة نحو عملية سياسية تفضي لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل للأزمة السودانية.

وقالت "الدعم السريع" في بيان على منصة إكس، إنه "استجابة قواتنا لهذا القرار تأتي من واقع مسؤوليتها الأخلاقية تجاه شعبنا العظيم وينسجم مع موقفنا المبدئي الرافض للحرب ويتسق مع رغبتنا في رفع معاناة شعبنا وتسريع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في جميع أنحاء السودان لا سيما المناطق التي تعمد الطرف الآخر معاقبة المدنيين فيها بعرقلة دخول المساعدات إليهم".

وأشارت إلى "ضرورة التذكير بجرائم وفظاعات قوات الجيش" بما أسمته "خيانة المواثيق والعهود" بخرق الهدن الإنسانية، مرجحة ذلك لتعدد مراكز القرار داخل الجيش و "كتائب النظام البائد" -حسب البيان.

وأفاد البيان بترحيب قوات الدعم السريع بالهدنة الإنسانية المقترحة، مؤكدا استعداده للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة.