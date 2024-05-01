تصعيد خطير.. إسرائيل تهدد بـ"احتلال مناطق واسعة" جنوبي لبنان

أرسلت إسرائيل، تهديدات بـ"احتلال مناطق واسعة" جنوبي لبنان، مع وزير الخارجية الفرنسي، في حال لم تنسحب ميليشيا حزب الله من المنطقة المتاخمة لشمال إسرائيل، في تصعيد خطير من جانب الدولة العبرية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أبلغ نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة" معه.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن بلاده ستحارب "حزب الله" في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة جنوبي لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية.

وفي وقت سابق، هددت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، لاستعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

وقال سيجورنيه، إن مسؤولين فرنسيين شاركوا مع إسرائيل مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مع محاولات باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين.

منذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لميليشيا حزب الله؛ ما زاد المخاوف المحلية والدولية أخيراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، مستهدفة اغتيال قيادات في ميليشيا حزب الله وحركة حماس.