الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة "السوربون" لإخلاء قاعة احتلها مؤيدون لغزة

تدخّلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، في جامعة "السوربون" لوضع حدّ لسيطرة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قاعة تدريس في الجامعة الباريسية المرموقة، في خطوة تجسد رسائل الحزم التي أطلقتها الحكومة قبل يوم واحد فقط.

وبعد أقل من 24 ساعة على تعهد رئيس الوزراء غابريال أتال بأنه "لن يكون هناك أبداً حق في تعطيل" الجامعات الفرنسية، دخلت قوة من الشرطة الحرم الجامعي لإجلاء متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.

وسيطر محتجون بلغ عددهم حوالي 100 ناشط، طوال ساعتين، على إحدى قاعات التدريس فيه "تضامناً" مع غزة، بحسب "فرانس برس".

وأخرجت الشرطة المحتجين الواحد تلو الآخر إلى شارع قريب من الجامعة، وقد اضطر أفرادها في أحيان كثيرة لأن يحملوا المحتجّين وينقلوهم بالقوة إلى الخارج، إلى جانب اعتقال 39 شخصاً.

وبينما كان عناصر الشرطة يخلون المحتجّين من قاعة التدريس، كان عشرات المناصرين للقضية الفلسطينية يحتشدون على مقربة من الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول الجامعة مردّدين هتاف "فلسطين ستعيش، فلسطين ستنتصر".

وفي 29 نيسان/أبريل نصب حوالي 50 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين خيماً داخل جامعة "السوربون"، فما كان من الشرطة إلا أن تدخلت، بناء على طلب أتال أيضاً، لفكّ هذا المخيم الاحتجاجي.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد أيام قليلة على توترات سجّلت في جامعة "سيانس بو" الباريسية إثر تعبئة قام بها طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية.