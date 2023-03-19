بشار الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية

وقالت رئاسة الجمهورية السورية، في بيان، نشرته على حسابها في فيسبوك، إن الرئيس بشار الأسد وصل ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد، وكان في استقباله بمطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان: "ثم توجّه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد".