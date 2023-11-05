"لوموند": التضامن مع غزة قاسم مشترك لشعوب شمال أفريقيا

أظهرت الشعوب في دول شمال أفريقيا دعمًا واسع النطاق للفلسطينيين في قطاع غزة، وتوحَّد سكان تلك الدول تضامنًا مع الضحايا في القطاع، في الوقت الذي تتناقض فيه هذه الشعوب بشكل صارخ مع حكومات دولهم، وفق ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "في حين اتسمت الحكومات في دول شمال أفريقيا بالتشرذم والتنافس، فقد وجد الناس الوحدة في دعمهم لفلسطين، متجاوزين الحدود الوطنية إلى الدولية، وتمتد هذه الوحدة إلى ما هو أبعد من السياسة".

ولفت التقرير إلى أنه "في المغرب، سمح القصر الملكي بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "شوارع شمال أفريقيا أظهرت تضامنها مع فلسطين، وتجاوزت الخلافات الحكومية، ومع ذلك، فإن هذه الوحدة تطرح معضلات للحكومات، ما يدل على أنه وسط انقسامها، فإن التضامن مع فلسطين هو أحد القواسم المشتركة في دول شمال أفريقيا".

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية