اجتماع عربي طارئ الأربعاء لبحث تطورات غزة

تشهد القاهرة، يوم غد الأربعاء، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لبحث التطورات في قطاع غزة، والاستماع لإحاطة أممية.

جاء ذلك في تصريح للمندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، نقلته وكالة "الأناضول".

وأوضح العكلوك أن بلاده "طلبت، الإثنين، عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في ظل استمرار إسرائيل وإمعانها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء ما كشفت الأيام الأخيرة من مقابر جماعية لفلسطينيين نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن ضد فلسطين".

وأشار إلى أن الاجتماع سينعقد برئاسة موريتانيا رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وذلك بعد وصول مذكرات تأييد للأمانة العامة في الجامعة من كل الدول العربية (22 دولة).

وكان جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أعلن أمس اكتشاف 283 جثة في مقبرة جماعية في مجمع "ناصر" الطبي تم اكتشافها مساء الجمعة الماضي، بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن مصير نحو 2000 فلسطيني كانوا في المستشفى حين اقتحمته القوات الإسرائيلية في فبراير/ شباط "ما زال مجهولا".

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.