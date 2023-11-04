المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ينبغي على أمريكا الضغط من أجل إنهاء الحرب سريعا

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، إن الحرب الأحدث في غزة تظهر أن سياسة الاحتواء فشلت لدى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة بحاجة للضغط من أجل إنهاء الصراع سريعا ووضع استراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

وقال المستشار أنور قرقاش في مؤتمر صحفي في أبوظبي "كلما طال أمد الهجوم على غزة كلما طالت مدة احتجاز الرهائن وكلما زادت فرص اتساع نطاق الصراع".

وأضاف "لن ينظر لأمريكا بنفس القدر من الكفاءة إذا عادت إسرائيل لسياسة الاحتواء السابقة للسابع من أكتوبر".