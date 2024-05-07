تظاهرات وفوضى في إسرائيل لإجبار نتنياهو على قبول صفقة مع حماس (فيديو)

شهدت عدة مدن في إسرائيل، ليل الاثنين، تظاهرات حاشدة للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين لدى حركة حماس.

وفي مدينتي تل أبيب وحيفا، أغلق المئات، من بينهم أهالي محتجزين في غزة، الطرقات وأشعلوا النيران وسط الشوارع، وهتفوا ضد نتنياهو وحكومة اليمين التي تعطل إبرام صفقة تعيد أبناءهم إليهم.