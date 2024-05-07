تظاهرات وفوضى في إسرائيل لإجبار نتنياهو على قبول صفقة مع حماس (فيديو)
شهدت عدة مدن في إسرائيل، ليل الاثنين، تظاهرات حاشدة للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين لدى حركة حماس.
وفي مدينتي تل أبيب وحيفا، أغلق المئات، من بينهم أهالي محتجزين في غزة، الطرقات وأشعلوا النيران وسط الشوارع، وهتفوا ضد نتنياهو وحكومة اليمين التي تعطل إبرام صفقة تعيد أبناءهم إليهم.
واستولى عدد من المحتجين على حواجز الشرطة الحديدية واستخدموها لإغلاق الشوارع وعمل مناطق محصنة تبعد رجال الأمن عنهم خلال احتجاجهم.
ودخل العديد من المشاركين في التظاهرات الحاشدة في اشتباكات وعراك بالأيدي مع عناصر الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الخيول لتفريق المتظاهرين، وسط حالة من الفوضى.
واستلقى عشرات الإسرائيليين وسط أحد الشوارع الرئيسية في مدينة تل أبيب وقطعوا الطريق بأجسادهم في حدث احتجاجي لتوصيل رسالة للحكومة مفادها ضرورة إنهاء الحرب على غزة.
واعتقل عناصر من الشرطة الإسرائيلية التي حضرت إلى مواقع الاحتجاجات عدداً من الإسرائيليين، بعد اشتباكهم مع آخرين مؤيدين للحكومة ومستوطنين يمنيين.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في بيان مقتضب، موافقتها على مقترح للهدنة قدم لها بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي.
وأبلغ رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي كلاً من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".
في المقابل، أعلن مكتب نتنياهو، في وقت لاحق، أن أحدث اقتراح لحماس لا يلبي مطالب إسرائيل لكنها سترسل وفداً للقاء المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق.
وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن مجلس وزراء الحرب وافق على مواصلة العملية في رفح.
وجاء في البيان أن "مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل دفع عملية إطلاق سراح رهائننا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".