كوشنر يكشف خطة ترامب.. "تنظيف" غزة ونقل السكان إلى النقب
كشف جاريد كوشنر كبير المستشارين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ملامح خطة الأخير بشأن قطاع غزة، في حال فوزه بالرئاسة مجدداً بعد الانتخابات المقبلة.
وأشاد كوشنر، خلال محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط، ونُشرت مؤخرًا على موقع يوتيوب، بجهود إدارة ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حين كان رئيساً للولايات المتحدة.
وحول خطة ترامب لقطاع غزة حال وصوله للبيت الأبيض مجدداً، قال كوشنر: "سيقوم فقط بتجريف شيء ما في النقب وإخراج أكبر عدد من المدنيين".
وأضاف: "سيتم إنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة، ستكون تلك الخطوة الصحيحة".
وتابع كوشنر: "على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لنقل الناس من المنطقة وتنظيف القطاع"، مؤكداً أن " إسرائيل بذلت قصارى جهدها أكثر من الدول الأخرى" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وأوضح أنه "من خلال الدبلوماسية الصحيحة قد يكون من الممكن إدخال الفلسطينيين إلى مصر".
وأعرب عن رفضه فكرة "التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، قائلاً إنها "فكرة سيئة للغاية لأنها ستكافئ في الأساس عملاً إرهابياً"، على حد تعبيره.
وأشاد كوشنر بعمل إدارته في المنطقة، وقال إنه عندما غادر منصبه في عام 2021، كان الشرق الأوسط "هادئًا للغاية".
وأكد أن "الممتلكات على الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش".