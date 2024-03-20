كوشنر يكشف خطة ترامب.. "تنظيف" غزة ونقل السكان إلى النقب

كشف جاريد كوشنر كبير المستشارين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ملامح خطة الأخير بشأن قطاع غزة، في حال فوزه بالرئاسة مجدداً بعد الانتخابات المقبلة.

وأشاد كوشنر، خلال محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط، ونُشرت مؤخرًا على موقع يوتيوب، بجهود إدارة ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حين كان رئيساً للولايات المتحدة.

وحول خطة ترامب لقطاع غزة حال وصوله للبيت الأبيض مجدداً، قال كوشنر: "سيقوم فقط بتجريف شيء ما في النقب وإخراج أكبر عدد من المدنيين".

وأضاف: "سيتم إنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة، ستكون تلك الخطوة الصحيحة".