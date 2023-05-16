البنتاغون يكشف خطة لتعزيز قدراته الدفاعية في الخليج

والجمعة قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة شهدت تهديدات متكررة من إيران للشحن التجاري في الخليج وإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز الموقف الدفاعي في المنطقة.

وقال كيربي للصحفيين في إفادة صحفية "اليوم ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي في الخليج العربي."

وأضاف كيربي إن الولايات المتحدة شهدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة ضد شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.