مسؤول حكومي في غزة لـ"إرم نيوز": وساطة مصرية لإخلاء مستشفى الشفاء
كشف مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن وساطات تُجرى لإخلاء مستشفى الشفاء، بعد إحكام الجيش الإسرائيلي حصاره من جميع الاتجاهات.
وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "وساطات مصرية تُجرى لإخلاء مستشفى الشفاء، وإن اتصالات تُجرى بعد أن التُقطت الإشارة إلى أنه من الممكن أن يتم إخلاء المستشفى؛ لتجنب كارثة قد تحدث فيه".
وأضاف المسؤول الفلسطيني المتواجد في مستشفى الشفاء: "نريد ضمانات من أجل إخلاء المستشفى، نحن والمرضى، ونريد الخروج بوساطة مصرية وإسعافات مصرية، لأن الدبابات تحيط بالمستشفى من كل الجوانب".
وتابع البرش: "توفي 16 شخصًا من المرضى والمصابين، بينهم أربعة أطفال؛ بسبب توقف الخدمات نتيجة القصف، وتوقف مولدات الكهرباء التي تغذي بعض أجزاء المستشفى".
وأوضح أن "كلابًا مفترسة هاجمت الجثث المنتشرة في باحات المستشفى الذي لا يستطيع ذووهم الوصول إليهم لدفنهم، كما أن الكلاب هاجمت طفلًا من النازحين في المستشفى وتم إنقاذه بأعجوبة".
وأشار إلى أن المطالبة بإخلاء المستشفى غير واقعية، ولسنا قادرين على الاتصال مع أية جهة دولية لإيجاد وسيلة تنقذ حياة المرضى والمصابين في المستشفى.