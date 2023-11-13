مسؤول حكومي في غزة لـ"إرم نيوز": وساطة مصرية لإخلاء مستشفى الشفاء

وأضاف المسؤول الفلسطيني المتواجد في مستشفى الشفاء: "نريد ضمانات من أجل إخلاء المستشفى، نحن والمرضى، ونريد الخروج بوساطة مصرية وإسعافات مصرية، لأن الدبابات تحيط بالمستشفى من كل الجوانب".

وتابع البرش: "توفي 16 شخصًا من المرضى والمصابين، بينهم أربعة أطفال؛ بسبب توقف الخدمات نتيجة القصف، وتوقف مولدات الكهرباء التي تغذي بعض أجزاء المستشفى".

وأوضح أن "كلابًا مفترسة هاجمت الجثث المنتشرة في باحات المستشفى الذي لا يستطيع ذووهم الوصول إليهم لدفنهم، كما أن الكلاب هاجمت طفلًا من النازحين في المستشفى وتم إنقاذه بأعجوبة".

وأشار إلى أن المطالبة بإخلاء المستشفى غير واقعية، ولسنا قادرين على الاتصال مع أية جهة دولية لإيجاد وسيلة تنقذ حياة المرضى والمصابين في المستشفى.