البحرين تعلن مغادرة السفير الإسرائيلي وعودة سفيرها من تل أبيب

وأضاف البيان: "يؤكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وكانت الأردن قد أعلنت، أمس الأربعاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير الأردني في تل أبيب فورًا، إلى جانب رفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيان سابق، بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجّه بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها للمملكة.

يأتي ذلك، بحسب الوكالة، "تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما يهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".