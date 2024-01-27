السودان.. اشتباكات بـ"الخرطوم بحري" وهدوء في بابنوسة

اندلعت السبت مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شمال مدينة الخرطوم بحري، فيما ساد هدوء حذر مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، وفق شهود عيان.

وقال الشهود لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباكات اندلعت منذ الصباح الباكر بمناطق الكدرو، والحلفايا، والدروشاب، في أوسع اشتباكات تشهدها العاصمة الخرطوم خلال الفترة الأخيرة.

وأكدوا سماع دوي الانفجارات العنيفة قرب جسر الحلفايا من الجهة الشرقية، إضافة إلى "سلاح الأسلحة" بمنطقة الكدرو العسكرية الواقعة تحت سيطرة الجيش، مشيرين إلى تحليق مكثف للطيران الحربي فوق سماء المنطقة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مدخل جسر الحلفايا من جهة الشرق حيث مدينة الخرطوم، بينما يسيطر الجيش من الجهة الأخرى بمدينة أم درمان.