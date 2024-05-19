رجل دين مقرب من نصر الله يقتل شخصا أمام مسجد في لبنان

أقدم رجل دين، مقرب من أمين عام ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، على قتل شخص آخر، قرب أحد المساجد في منطقة قضاء صور بلبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أن الجريمة وقعت عقب خلاف بين رجل دين معمّم يُدعى شكيب بزون السيد من بلدة دير عامص، وشخص يُدعى عبد الرضا فقيه، ما أدى إلى مقتل الأخير.

والشيخ شكيب كان زوج شقيقة زوجة حسن نصر الله، قبل أن ينفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج، وفق ما جاء عبر "العربية نت".