رجل دين مقرب من نصر الله يقتل شخصا أمام مسجد في لبنان
أقدم رجل دين، مقرب من أمين عام ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، على قتل شخص آخر، قرب أحد المساجد في منطقة قضاء صور بلبنان.
وذكرت وسائل إعلام، أن الجريمة وقعت عقب خلاف بين رجل دين معمّم يُدعى شكيب بزون السيد من بلدة دير عامص، وشخص يُدعى عبد الرضا فقيه، ما أدى إلى مقتل الأخير.
والشيخ شكيب كان زوج شقيقة زوجة حسن نصر الله، قبل أن ينفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج، وفق ما جاء عبر "العربية نت".
وأطلق رجل الدين النار على فقيه من سلاح كلاشينكوف وليس من مسدس حربي كما جرى تداول الخبر، وأن أسباب الخلاف أبعد من "ركن سيارة"، وإنما لأسباب خاصة مختلفة"، بحسب المصدر.
وأوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الجنوب رجل الدين، وهو يخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء اللبناني المختص.
وأوضح المصدر "أن الشيخ بزون السيد مناصر لحزب الله، وكان من الشيوخ الذين زاروا سوريا في أوقات سابقة بطلب من حزب الله من أجل إعطاء دروس دينية لمقاتلي الحزب هناك، وذلك من ضمن جولات كان يُنظّمها الحزب لمشايخ محسوبين عليه من أجل إعطاء دروس ومحاضرات دينية للمقاتلين في سوريا".