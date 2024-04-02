أمريكا تسعى لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا.. لماذا الآن؟

تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة وجودها الدبلوماسي في العاصمة الليبية طرابلس، عن طريق إعادة فتح سفارتها التي أغلقت إثر أعمال عنف في العام 2014.

وكشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس، الشهر الماضي، بشأن خطتها لاستئناف الوجود الدبلوماسي في ليبيا، وهي عملية قد تستغرق من عام إلى عامين تقريبا لتخصيص منشأة دبلوماسية مؤقتة في العاصمة طرابلس.

وأفاد موقع "المونيتور" الأمريكي بأن إدارة بايدن طلبت تخصيص مبلغ 57.2 مليون دولار من موازنة العام 2025 لتمويل وجود دبلوماسي أكبر في ليبيا، بما يشكل تكاليف الممتلكات والسفر والأمن للمنشأة المتواجدة في ضواحي العاصمة طرابلس، لكن تلك المنشأة لن تكون السفارة الرسمية للولايات المتحدة، على الأقل في المستقبل المنظور، وسيستخدمها الدبلوماسيون الأمريكيون المعنيون في ليبيا، والموجودون في تونس، لإجراء رحلاتهم الأطول والأكثر تواترًا إلى ليبيا.

وعلّق الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري على هذا التطور بالقول إن "الحديث عن السياسة الأمريكية في ليبيا يتطلب منا أن نعرف أولويات الولايات المتحدة التي تنظر إلى الملف الليبي من زاوية واحدة؛ هي زاوية مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة".

وتابع البدري، لـ "إرم نيوز": "يبدو أن السياسة الأمريكية تعتمد على ردود الأفعال تجاه أية خطوة يقوم بها الجانب الروسي في ليبيا، وبالتالي لم تطرح الولايات المتحدة نهجها وخطتها تجاه ليبيا، إذ تتعامل مع الظروف وفق مصالحها الخاصة، لذلك أحيانًا يكون الملف الليبي في صدارة أولويات الإدارة الأمريكية، وأحيانًا أخرى يكون في آخر هذه الأولويات أو يتراجع قليلًا؛ نتيجة وجود ملفات أكثر أهمية".