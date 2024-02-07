تنطلق قريبا.. خطة أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على "خطة أسبيدس" لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تم تحديد 19 فبراير كموعد لانطلاق المهمة بقيادة اليونان.

وفي تصريح سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير لحماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الميليشيا بأنها "لن تمر دون رد".

ويشهد البحر الأحمر توترًا كبيرًا أثّر على حركة الملاحة الدولية بعد منع مليشيات الحوثي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مرور أي سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل، ردا حرب الأخيرة على غزة حسب زعمها.