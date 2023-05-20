مالك عقار يعلن قبوله منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، اليوم السبت، قبوله التكليف بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، وهو المنصب الذي شغله قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، قبل إعفائه منه، أمس الجمعة.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة، قراراً قضى بإعفاء قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وتكليف مالك عقار بالمنصب.