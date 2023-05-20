مالك عقار يعلن قبوله منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، اليوم السبت، قبوله التكليف بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، وهو المنصب الذي شغله قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، قبل إعفائه منه، أمس الجمعة.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة، قراراً قضى بإعفاء قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وتكليف مالك عقار بالمنصب.
وقال عقار في أول بيان له بعد توليه المنصب، إنه قبل التكليف "بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة، ليس بديلا لأحد ولا انحيازاً لأي طرف، غير السودان ومصلحة مواطنيه أولاً وأخيراً".
وأضاف عقار: "واجبنا اليوم هو العمل على إيقاف الحرب والتوصل إلى الحلول المنطقية عبر مائدة التفاوض لإيقافها والحد من آثارها وتخفيف وطأتها على الشعب".
وأعلن عقار تسخير كافة قدراته وبذل ما في استطاعته لاستكمال العمل والتوصل لإيقاف إطلاق نار دائم، ثم العمل على إيقاف الحرب بشكل مستدام وإسكات صوت البندقية، مشيراً لتواصله المستمر مع طرفي النزاع.
وقال عقار: "سأعمل بشكل عاجل مع كافة أبناء شعبنا والأصدقاء في المجتمع الإقليمي والدولي، وخصوصا مبادرة رؤساء دول الإيقاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبقية أطراف المجتمع الدولي، على التنسيق فيما بينهم وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم يضمن السلام واستقرارا طويل الأمد في السودان، ثم العمل على إعادة البناء والتعمير".
وأكد عقار العمل على "استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي الذي رفعت راياته ثورة ديسمبر المجيدة على أُسس تضمن مشاركة جميع السودانيين دون إقصاء".
وتوجه عقار برسالة إلى قيادة القوات المسلحة، بأنه لا بديل للسلام إلا السلام ولا مدخل للسلام إلا من باب الحوار.
ودفع عقار برسالة لقيادة قوات الدعم السريع بأنه لا بديل لاستقرار السودان، إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية.