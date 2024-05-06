الجيش الإسرائيلي يدفع بـ3 فرق لاجتياح رفح

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي دفع بثلاث فرق استعدادا لشن عملية اجتياح وشيكة لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأت صباح اليوم عمليات إخلاء سكان الأحياء الشرقية من مدينة رفح؛ استعدادًا لبدء العمليات البرية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف القضاء على لواء رفح، الذي يضم 4 كتائب لحركة حماس.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري أن التطور يؤشر على بدء وشيك للمرحلة الأولى للعملية البرية في رفح ومحور فيلاديلفيا.

وقالت إن تحريك السكان من الأحياء الشرقية إلى المناطق الأمنة المحددة "يأتي عقب الصعوبات التي تواجهها مفاوضات الأسرى".

ونفل الموقع عن مصار عسكرية أنه على الرغم من الجهود المكثفة للتوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة الأسرى، إلا أن الجيش يريد أن يبقى عند الحد الأقصى من الاستعدادات تحسبًا لبدء العمليات العسكرية في رفح.