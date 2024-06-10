غرق قارب يودي بحياة 30 مهاجراً أفريقياً قبالة اليمن

لقي 30 مهاجرا من القرن الأفريقي على الأقل مصرعهم، بعد غرق قارب كان يقلهم قرب سواحل محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر أن القارب يعود لأحد المهاجرين الأفارقة، وكان يقل 250 مهاجرا، وغرق في ساحل الغريف بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة، بحسب ما نشر موقع "يمن فيوتشر" اليوم الإثنين.