غرق قارب يودي بحياة 30 مهاجراً أفريقياً قبالة اليمن
لقي 30 مهاجرا من القرن الأفريقي على الأقل مصرعهم، بعد غرق قارب كان يقلهم قرب سواحل محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر أن القارب يعود لأحد المهاجرين الأفارقة، وكان يقل 250 مهاجرا، وغرق في ساحل الغريف بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة، بحسب ما نشر موقع "يمن فيوتشر" اليوم الإثنين.
ويعتبر المهاجرون الأفارقة منذ سنوات اليمن محطة عبور في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج، خاصة السعودية التي تربطها حدود برية طويلة مع اليمن، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
ووفق تقارير أممية فإن عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا إلى اليمن تضاعف بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 2021 و2023.