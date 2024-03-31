هل تتحوّل حرب غزة إلى معركة استنزاف طويلة لإسرائيل؟

عوامل رئيسية

وقال الخبير بالشأن العسكري، واصف عريقات، إن "إسرائيل تخطّت فكرة العملية العسكرية الواسعة ضد حركة حماس في القطاع، للدخول في حرب استنزاف طويلة الأمد"، لافتًا إلى أن طول مدة الحرب شجّع إسرائيل على ذلك.

وأوضح عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العديد من العوامل الرئيسية تدفع إسرائيل للمضي قدمًا بحرب الاستنزاف؛ أبرزها الدعم العسكري المطلق من الولايات المتحدة لفكرة القضاء على حركة حماس، وتدمير قدراتها العسكرية".

وأضاف: "أما العامل الثاني فيتمثل في إدراك المؤسستين الأمنية والعسكرية بإسرائيل أنه لا يمكن القضاء على الجناح المسلح لحركة حماس في إطار جولة قتالية، وأن ذلك يحتاج لعملية واسعة طويلة الأمد، وهو ما تفعله إسرائيل في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "العامل الثالث يتمثل برغبة إسرائيل في فرض سيطرتها الأمنية والعسكرية على القطاع من دون إعادة احتلاله"، لافتاً إلى أن الحل الأمثل الذي يمكن أن يلقى القبول الأمريكي والدولي هو حرب استنزاف طويلة.

وتابع: "بتقديري إسرائيل تخطط للبقاء طويلاً في غزة، والتمركز في مواقع استراتيجية؛ ما يمكّنها من تنفيذ عمليات خاطفة بين الحين والآخر في قلب القطاع، ويحول دون تمكن حركة حماس من ترميم ترسانتها العسكرية أو استئناف إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية".

ووفق الخبير العسكري، فإن "الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لإسرائيل سيدفعها نحو المضي قدماً في حرب استنزاف ضد حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة"، مشدداً على أن ذلك يمثل خطراً على الأمن الإقليمي.