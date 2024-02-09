بايدن يستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض 12 فبراير

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في 12 فبراير/ شباط.

وأضاف أن الزعيمين سيناقشان الوضع الراهن في قطاع غزة وجهود "التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن العاهل الأردني غادر المملكة، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا.

وتهدف الجولة الملكية، بحسب الوكالة، إلى "حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وذكرت الوكالة أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي خلال جولته "الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس"، فيما "سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو".

وفي باريس، سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.