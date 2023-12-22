كاتس بدلًا من كوهين.. توقيت "التناوب" على "الخارجية" يثير القلق في إسرائيل

يستعد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للانتقال إلى وزارة الخارجية، إذ من المفترض أن يحل محل الوزير الحالي إيلي كوهين، ضمن اتفاق التناوب على المنصب بين الوزيرين المنتميين لحزب "الليكود"، على أن يتولى كوهين حقيبة الطاقة والبنى التحتية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، إنه في ذروة الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفي وقت تحتاج فيه العمليات الدبلوماسية على الساحة الدولية إلى المزيد من الزخم، سوف يُنفَذ خلال أيام اتفاق التناوب بين كاتس وكوهين.

ونصَّ الاتفاق الائتلافي المُوقَّع في أعقاب انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على أن يتولى كوهين حقيبة الخارجية في العام الأول من ولاية الحكومة، على أن ينتهي عمله يوم 29 من الشهر الجاري، لتذهب حقيبة الخارجية إلى كاتس لمدة عامين، قبل أن يعود كوهين للمنصب لمدة عام.

وذكرت الصحيفة أن تصويتًا هاتفيًا سيجري خلال الأيام المقبلة بين وزراء الحكومة، على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل، إرسال النتائج إلى الكنيست للمصادقة عليها، وبعدها سيتبادل الوزيران منصبيهما.

ولفتت إلى أن تنفيذ اتفاق التناوب وقت الحرب كان قد طُرح أخيرًا وواجه انتقادات حادة، وأن هناك وجهة نظر ترى أن تبديل وزير الخارجية حاليًا لا يخدم مصلحة إسرائيل.