تونس.. أمر بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي

قالت المحامية منية بوعلي إن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد ابرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه.

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم الاثنين على الغنوشي ومسؤولين آخرين في الحزب بسبب تصريحات قالت السلطات إنها تحريضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.أنا مستبشر بالمستقبل..تونس حرة".

وقالت المحامية بوعلي لرويترز "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

وحظرت السلطات التونسية يوم الثلاثاء، اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.

وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.