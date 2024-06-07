الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا
أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته الماملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر ليعزل بذلك القطاع بشكل كامل عن الأراضي المصرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
بينما نقلت وكالة الأناضول عن شهود أن الجيش الإسرائيلي وسع توغله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتقدم غربا وصولاً إلى شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على كامل محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14.5 كلم.
وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتمركز حاليا في شارع الرشيد على شاطئ البحر أقصى غربي مدينة رفح، وتتجول في منطقة القرية السويدية، وأن قناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.
وحسب الوكالة، فإن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من المنازل في منطقة "العزبة" غربي القرية السويدية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى معظمهم بسبب استهداف القوات الإسرائيلية كل من يتحرك بالمنطقة.
وأجبرت العملية العسكرية وأصوات الدبابات والقذائف والقصف العنيف معظم الفلسطينيين بالمناطق الغربية لمدينة رفح على النزوح إلى مدينتي خان يونس ودير البلح.
وتأتي سيطرة الدبابات العسكرية الإسرائيلية على محور فيلادلفيا بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي في 29 مايو/ أيار الماضي، السيطرة عملياتيا (بالنار) على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.