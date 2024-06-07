الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته الماملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر ليعزل بذلك القطاع بشكل كامل عن الأراضي المصرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بينما نقلت وكالة الأناضول عن شهود أن الجيش الإسرائيلي وسع توغله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتقدم غربا وصولاً إلى شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على كامل محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14.5 كلم.

وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتمركز حاليا في شارع الرشيد على شاطئ البحر أقصى غربي مدينة رفح، وتتجول في منطقة القرية السويدية، وأن قناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.