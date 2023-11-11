نيويورك تايمز: "مهمة معقّدة" تنتظر الجيش الإسرائيلي في غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي يواجه "مهمة معقدة" في غزة، تتمثل في تحديد خريطة الأنفاق التي حفرتها حركة حماس واكتشاف فتحاتها.

ويرى التقرير أن القوات الإسرائيلية تواجه تهديدًا خفيًا تحت الأرض، من الشبكة المعقدة من الأنفاق التي حفرتها الحركة بدقة، بينما تتنقل القوات الإسرائيلية في التضاريس المعقدة لحرب المدن في قطاع غزة.

ويعتقد أن هذه الأنفاق، بحسب التقرير، تمتد عبر مواقع كبيرة من غزة، وتمنح مقاتلي حماس وسيلة سرية للتحرك ووضع الإستراتيجيات، وتخزين الإمدادات الأساسية، بعيدًا عن أعين خصومهم المتطفلين، وتعتبر أكثر من قنوات للمرور تحت الأراضي المكتظة بالسكان، إذ إن مداخل المخفية بذكاء، والتي غالبًا ما تكون مخفية كأبواب عادية وفتحات، تسمح للمقاتلين بتنفيذ المهام ومن ثم الاختفاء عن الأنظار.

ولفتت الصحيفة إلى إن غياب خريطة دقيقة تشكل تحديات بالنسبة للغرباء، خاصة أن عددًا قليلًا من الإسرائيليين شاهدوا هذه المتاهة، التي تضم مخازن للأسلحة والمؤن، ومراكز قيادة، وممرات واسعة تسمح بمرور السيارات.