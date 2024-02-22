الطائرات الورقية.. فسحة من الأمل لأطفال غزة‎

وأضاف الحنفي في حديث لـ"إرم نيوز" "استأجر لنا والدي شقة في مدينة رفح بعدما عشنا أسبوعًا في خيمة على رصيف أحد الشوارع، كان أسبوعًا قاسيًا، عشنا خلاله وسط البرد وتساقط الأمطار".

وتابع: "دخلت الحرب شهرها الخامس وأنا حبيس البيت لا يمكنني اللعب بحرية أو الذهاب إلى مدرستي. لقد أصبحت أشعر بالملل كثيرًا، وخيارات اللعب واللهو ضيقة، إلى أن طلبت من والدي أن يصنع لي طائرة ورقية أقوم بتطييرها في السماء، والاستمتاع بها وهي تحلق في الأجواء".

وأكمل الطفل عبود الحنفي حديثه: "بالفعل، صنع لي أبي طائرة ورقية بما هو متاح من إمكانيات. صحيح أنها لم تكن تشبه طائرتي الورقية، في الصيف الماضي، والتي كانت مليئة بالألوان، ولكنها تفي بالغرض في ظل ظروف الحرب".

وأضاف: "أصبحت عصر كل يوم آخذ طائرتي الورقية على سطح البناية، وأبدأ بتطييرها عاليًا، وأجلس قرابة الساعتين أناظرها وهي تحلق في الأجواء، وأستمتع بالتحكم بها".

وعن طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في الأجواء قال: "عندما تمر طائرة إسرائيلية أشعر بالخوف الشديد، ولا أعود أستطيع التصرف حينها، فأغمض عينيّ حتى تمر عن منطقتنا".

وأوضح عبود: "منعني، اليوم، والدي من تطيير طائرتي الورقية فوق سطح البناية خوفًا عليّ، حيث كانت حركة الطائرات الحربية كثيفة جدًا".