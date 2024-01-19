ما حقيقة وفاة هانيبال القذافي؟

نفت عدة مصادر، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة هانيبال القذافي بنوبة قلبية في سجون لبنان.

وقالت ريم يوسف الدبري موكلة هانيبال لصحيفة «بوابة الوسط» الليبية، أمس الخميس، إن "هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، و(مجرد شائعات)، لا تعلم ما الغرض من نشرها في الوقت الحالي".

وأضافت الدبري أنه "لا يوجد أي جديد حول القضية حتى الآن".

يشار إلى أن ملف هانيبال القذافي عاد إلى الواجهة بعدما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى إطلاقه فورًا، مشيرة إلى احتجازه احتياطيًا "بتهم ملفقة" منذ اعتقاله، في ديسمبر العام 2015، بـ"زعم صلته باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978".