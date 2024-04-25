حماس: الضغوط الأمريكية على الحركة "لا قيمة لها"

قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري، الخميس، إن الضغوط الأمريكية على الحركة "ليس لها قيمة"، رداً على بيان وقعته الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت 18 دولة دعت حماس، للإفراج فورًا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد "أبو زهري" رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لـ"رويترز"، أن الحركة متمسكة بمطلبها بـ"وقف العدوان" الإسرائيلي على غزة، في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.