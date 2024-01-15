مقتل العشرات في غزة واستمرار انقطاع الاتصالات
شنّ الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ101 لحرب غزة، غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة؛ ما تسبب بمقتل العشرات إلى جانب مئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.
ففي غزة، قُتل 33 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، بعد قصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين.
وتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، بعد استهدافه المستمر الذي أفضى لتعطل 80% من بنيته التحتية.
وقتل القصف الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، في خان يونس، مع عدد من الإصابات، باستهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.
وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أسفر القصف عن تدمير مدرسة وروضة ومسجد شمال النصيرات.
وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال قتيل و4 إصابات من محيط مدرسة خالد بالنصيرات، بعد استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية.
وتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، بعد استهدافه المستمر الذي أفضى لتعطل 80% من بنيته التحتية.
وأعلن الهلال الأحمر إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرًا، منذ شهرين جراء محاصرة القوات الإسرائيلية، مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس.
وأكد أنه عزز خدماته الإسعافية في محافظة شمالي غزة بمركبات إسعاف إضافية.