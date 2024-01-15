مقتل العشرات في غزة واستمرار انقطاع الاتصالات

شنّ الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ101 لحرب غزة، غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة؛ ما تسبب بمقتل العشرات إلى جانب مئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.

ففي غزة، قُتل 33 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، بعد قصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين.

وتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، بعد استهدافه المستمر الذي أفضى لتعطل 80% من بنيته التحتية.