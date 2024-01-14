لبنان.. "قانون الإيجارات" يثير الجدل بعد إعادته للبرلمان

لحق بفئة من المالكين في لبنان، تخضع أملاكهم لبدلات الإيجار القديمة والزهيدة، سنوات طويلة من الظلم والإجحاف، وفقا للملاك.

وأبصر النور "قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية"، اعُتبر نافذة فرج للمؤجرين لكونه يسمح لهم باستعادة بعض من حقوقهم، بعدما كانوا يتقاضون بدلات شبه مجانيّة على مدى 40 عاما.

إلا أن مجلس الوزراء اللبناني ردّ قانون الإيجارات غير السكنية إلى مجلس النواب (البرلمان) بعد إقراره؛ ما أدى إلى موجة عارمة من ردود الفعل والاستنكار في أوساط مختلفة.

"مؤامرة وطعن بالدستور"

رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا زهيري، استنكرت قرار مجلس الوزراء القاضي بردّ القانون إلى مجلس النواب، معتبرة هذه الخطوة "غير دستورية، وبمثابة مؤامرة على المالكين".

وفي حديث لـ"إرم نيوز "، قالت زهيري: "انتظرنا سنوات إضافية لإقرار قانون أماكن الايجارات غير السكنية في مجلس النواب في الـ15 كانون الأول 2023.. وهنا قلنا جاء الفرج؛ كنا بانتظار نشره بواسطة مجلس الوزراء مجتمعا (وكالة عن رئيس الجمهورية)، ولكن بعد موافقة جميع الوزراء بموجب محضر موقّع منهم، كانت الصدمة برد القانون إلى مجلس النواب"

وأضافت زهيري: "هذا الرد يشكل تجاهلاً للأصول الدستورية والإجراءات، ولا يحترم الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية، ويضرب بعرض الحائط الدستور والشرعية وحق الملكية الفردية".

ويعيش لبنان حالة فراغ في كرسي الرئاسة منذ أكثر من سنة، وتتولى إدارة البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي.