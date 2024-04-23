هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح رفح "قريبا جدا"

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح رفح في وقت "قريب جداً".

ويثير احتمال الهجوم على رفح المدمرة بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، والمكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة، قلق منظمات الإغاثة الإنسانية، في ظل ما تواجهه من مصاعب لوجستية ومستقبل غامض.

وفي الآونة الأخيرة كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التلويح بشنّ هجوم برّي على رفح، معتبرا أنه بذلك سيقضي على آخر معقل لحماس.

وتقول إسرائيل إنها تعمل على خطط إجلاء مختلفة بينها خصوصا إنشاء "جزر إنسانية" أو تجهيز مخيمات تتسع لآلاف النازحين.