مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" وتطالب إسرائيل بـ"الامتثال"

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، وطالبت تل أبيب بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "ترحب" بقرار المحكمة "فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".