مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" وتطالب إسرائيل بـ"الامتثال"
أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، وطالبت تل أبيب بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "ترحب" بقرار المحكمة "فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".
واعتبر البيان أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل، وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف البيان أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية"، و"تنفيذ جميع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تُعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".
وطالب بيان الخارجية المصرية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بـ"تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أمرت، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وذلك في "حكم تاريخي" من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل، بعد أكثر من سبعة أشهر على حرب غزة.