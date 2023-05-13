إسرائيل: "الجهاد الإسلامي" تمتلك 6 آلاف صاروخ

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، إن حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، بينما لدى حركة "حماس" أربعة أضعاف هذا الرقم.

وأضاف هنغبي أن إسرائيل تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ الثلاثاء.

وفي غزة أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا للجهاد الإسلامي في القطاع، الليلة الماضية.