ما سر الزخم العسكري الهائل الذي دفعت به إسرائيل نحو مستشفيات غزة؟

يؤكد خبراء في الشأن الإسرائيلي أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تنتهج خلال المرحلة الحالية من الحرب على قطاع غزة سياسة "حرق المستشفيات" للوصول إلى قادة حماس.

وبعد حصار مستشفى الشفاء في غزة، المستمر منذ أسبوع، وللمرة الثانية خلال الحرب، أطبق الجيش الإسرائيلي حصاره، الأحد، على مستشفى النصر في غزة أيضًا.

وضمن ما وصف بـ "الآلة العسكرية الدعائية"، قال الجيش الإسرائيلي إن أفرادًا من كتيبة "شاكيد" اشتبكوا وجهًا لوجه مع مسلحين من حماس في منطقة مستشفى الشفاء.

ونشر الجيش مقطعًا يظهر التحام جنوده مع شخص واحد على درج أحد الأماكن، لم تتضح هويته، وزعم أنه مقاتل مسلح، وشبح آخر زعم الجيش أنه ألقى قنبلة دون أن يظهر.

وبشكل مفاجئ، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة جديدة على مستشفيات خان يونس في الجنوب، وأحكمت دباباته حصارها على مستشفيي الأمل وناصر وسط قصف وإطلاق نار كثيف.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يكد يفرغ من عمليته في حي الأمل، منذ أيام، وسط تهديدات باجتياح رفح، إلا أنه أعلن فجأة العودة إلى مستشفى الشفاء وطالب بإخلائه بالكامل.

وقال شهود عيان في خان يونس إن القوات الإسرائيلية تقدمت أيضاً وطوقت مستشفى ناصر غرب المدينة تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر.

وبرر الجيش الإسرائيلي ذلك، على لسان المتحدث باسمه، بأنه أطلق العملية الجديدة "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لدى جيش الدفاع والشاباك تفيد بتواجد "مخربين" في منطقة حي الأمل واستخدامهم البنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية".