تلغراف: لا أدلة على تورط موظفي الأونروا بهجوم 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن إسرائيل رفضت التعاون في تحقيق الأمم المتحدة بمزاعم تورط أعضاء في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهجمات 7 أكتوبر، كما أنها لم تقدم أدلة على ذلك.

واتهمت إسرائيل عشرات العاملين في الوكالة بدعم ما وصفته الصحيفة بأنه "مذبحة"، راح ضحيتها 1200 إسرائيلي، وذلك بتوزيع الذخيرة واختطاف الرهائن وتنسيق النقل.

ونتيجة لتلك الادعاءات، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و14 دولة أخرى بتجميد الدعم المالي للأونروا. وبعد أيام، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلاً بتلك الادعاءات، لكن إسرائيل لم تكن قد قدمت أي دليل في هذا الشأن، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطّلعة على التحقيق.

ودعت الحكومة الإسرائيلية، مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية إلى القدس من أجل "المضي بالتحقيق"، كما قال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحيفة، قبل الشروع في المهمة، لكن المحققين غادروا إسرائيل خاليي الوفاض.