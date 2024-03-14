السودان.. "الدعم السريع" توجه بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية
أعلنت قيادة قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، توجيهات جديدة بشأن المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها في السودان، وقالت إنها وجهت قادتها وأفرادها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
ودعت في بيان على منصة إكس، إلى عدم إعاقة حركة المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية لفرق المنظمات العاملة والمتطوعين في الحقل الإنساني، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي جهة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأشارت إلى أن توجهها يأتي تأكيدا لما قطعته من التزامات، منذ توقيعها "إعلان جدة" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ولاحقاً تقديمها مقترح مشروع "شريان الحياة"، إضافة إلى تفاهمات جرت أخيراً، بين قيادة الدعم السريع وعدد من الفاعلين الدوليين بما في ذلك المنظمات الدولية.
وأكد البيان أن قيادة قوات الدعم السريع، بكافة المستويات، مستعدة للتوصل لأي تفاهمات من شأنها إنقاذ حياة المواطنين كأولوية قصوى، فضلا عن احترام المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الإنساني.