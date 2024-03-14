السودان.. "الدعم السريع" توجه بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، توجيهات جديدة بشأن المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها في السودان، وقالت إنها وجهت قادتها وأفرادها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ودعت في بيان على منصة إكس، إلى عدم إعاقة حركة المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية لفرق المنظمات العاملة والمتطوعين في الحقل الإنساني، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي جهة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.