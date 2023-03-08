بعد قصف إسرائيل لمطار حلب.. ميليشيات إيرانية تنشر مدفعيتها بدير الزور

كشفت مصادر سورية عن وجود تحركات للميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور، بعد الضربات الإسرائيلية لمطار حلب الدولي، فجر الأربعاء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ميليشيا لواء "فاطميون" الأفغاني الموالي لإيران، نشرت 4 مدافع وأخفتها بين أشجار النخيل الواقعة ضمن أحد بساتين مدينة الميادين شرق سوريا، بعد إجراء صيانة وتنظيف للمدافع.

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن المنطقة شهدت استنفارًا للميليشيات ومنها ميليشيا لواء "فاطميون" الأفغاني تخوّفًا من استهداف يطال المواقع العسكرية في ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار المدافع بين أشجار النخيل في محيط الميادين، كما رصدت نشر الميليشيات الإيرانية عددًا من محطات الإشارة والتشويش في محيط المدينة.

ووثق المرصد السوري مقتل 16 عنصرًا من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية ضمن الأراضي السورية، خلال فبراير، قتلوا جميعًا باستهدافات متفرقة جوية وبرية.