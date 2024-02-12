حكومات العالم تناقش تحديات المستقبل في دبي

تحتضن مدينة دبي أشغال القمة العالمية للحكومات 2024، ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الـ14 من فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وتُعقد الدورة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتناقش الفرص والتحديات المستقبلية التي يواجهها العالم في عدد من القضايا.

وتناقش القمة سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثارًا إيجابية وأحدثت تغييرًا حقيقيًّا في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفدًا حكوميًّا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتناقش الدورة الجديدة 6 محاور رئيسة، وتضم 15 منتدى عالميًّا يبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعًا وزاريًّا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وبدأت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 25 تقريرًا إستراتيجيًّا بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم إستراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.